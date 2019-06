India, muro crolla su baracche, 16 morti

In India un muro di cinta è crollato su un gruppo di baracche col tetto in lamiera, abitate da famiglie di lavoratori migranti, uccidendo almeno 16 persone.

Almeno tre persone sono state estratte vive dalle macerie e sono state trasportate in ospedale, secondo il bilancio finale, quando la rimozione delle macerie è terminata.

L'incidente, causato da un violento acquazzone monsonico, è avvenuto a Pune, nello stato occidentale del Maharashtra. Le vittime, che a notte fonda dormivano, fanno sapere i pompieri di Pune, sono per lo più lavoratori e loro familiari, migrati dagli Stati del Bihar e dall'Uttar Pradesh come lavoratori stagionali nell'edilizia. Una persona ha avuto solo ferite lievi perché la sua baracca è stata protetta da un grosso albero.

Il muro di cinta, alto 4 metri e mezzo, divideva la baraccopoli dal parcheggio di un centro residenziale. Il crollo di edifici è abbastanza frequente durante la stagione delle piogge monsoniche, che va da giugno a settembre.