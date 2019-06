Dazi: Conte, multilateralismo unica via

(ANSA) - OSAKA, 28 GIU - Ci auguriamo che il G20 di Osaka riesca a compiere "concreti progressi" sul fronte del commercio, "riducendo le tensioni, che sono negative per tutti". "L'Italia crede fermamente che un multilateralismo giusto e realmente efficace sia l'unica via per difendere gli interessi dell'intera comunità internazionale. In linea con questo principio siamo contrari ad ogni forma di protezionismo". Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo, in un'intervista al quotidiano giapponese Yomiuri Shimbun ad una domanda sulle tensioni commerciali tra Usa e Cina.