Corea Nord, sparito studente australiano

(ANSA) - CANBERRA, 28 GIU - Il premier dell'Australia Scott Morrison si è detto oggi preoccupato per le sorti di Alek Sigley, uno studente australiano dell'università di Pyongyang del quale non si hanno notizie da martedì scorso: da Osaka, dove si trova per il G20, Morrison ha inoltre detto di avere ricevuto offerte di aiuto da parte alcuni Stati pronti a collaborare nelle ricerche senza però citare quali. Secondo alcune indiscrezioni di stampa Sigley, che nella capitale della Corea del Nord gestiva anche una compagnia turistica, sarebbe stato arrestato dopo aver scritto una serie di articoli per il sito Internet nknews.org specializzato sul Paese.In particolare, un esperto sulla Corea del Nord e amico di Sigley, Leonid Petrov - della Australian National University - ha detto alla news.com.au che la pagina Facebook australiana dello studente è stata chiusa, forse dalle autorità nordcoreane. Fra le altre ipotesi, secondo Petrov, c'è anche quella che lo studente sia stato arrestato.