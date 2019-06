Birmania: Onu, una persona su 4 è povera

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - In Birmania una persona su quattro vive ancora in povertà, anche se fino al 2005 gli abitanti poveri erano uno su due. Il dato è stato rilevato sul 2017 da una ricerca congiunta del programma di sviluppo dell'Onu (Undp), della Banca Mondiale e dell'istituto di statistica nazionale birmano (Cso) sulle condizioni di vita della popolazione, presentato dal governo birmano e citato dai media.

Malgrado la crescita vorticosa della popolazione, il numero totale delle persone povere fra il 2005 e il 2017 è precipitato da 18,7 milioni, cioè dal 42,85 della popolazione di 12 anni prima, a 11,8 milioni, pari al 24,8% di quella del 2017.

I dati sono stati raccolti nel 2017 e in questi due anni i numeri potrebbero essere cambiati ancora, ha spiegato, durante la presentazione del rapporto, U San Myint, direttore generale della Central Statistical Organisation birmana, citato dal Myanmar Times. La soglia della povertà in Birmania è fissata a un reddito pro capite pari o inferiore a 90 centesimi di euro al giorno.