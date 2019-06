Trump in Corea del Sud dopo il G20

(ANSA) - PECHINO, 24 GIU - Il presidente Donald Trump sarà in visita per 2 giorni in Corea del Sud dal 29 giugno, dopo il G20 di Osaka in Giappone: il giorno dopo, ha riferito Seul, il tycoon avrà un colloquio col presidente Moon Jae-in su come riavviare il negoziato con Pyongyang sulla denuclearizzazione della penisola coreana. Ieri, il leader Kim Jong-un, tramite la Kcna, ha fatto sapere di aver avuto una lettera del tycoon "dal contenuto eccellente", ultima di uno scambio fitto di missive tra i due.