Corea Nord: inviato speciale Usa a Seul

(ANSA) - PECHINO, 24 GIU - L'inviato speciale Usa sulle politiche nordcoreane, Stephen Biegun, sarà da giovedì a Seul per incontri con le controparti sudcoreane e con altri funzionari a pochi giorni dalla visita del presidente americano Donald Trump del 29-30 giugno, subito dopo il G20 d Osaka.

Le parti, secondo l'agenzia Yonhap, sono nelle battute finali dell'operazione: Biegun, a Seul lo scorso maggio, vedrà Lee Do-hoon, rappresentante speciale per gli Affari sulla pace e la sicurezza della penisola coreana presso il ministero degli Esteri, per discutere la denuclearizzazione del Nord. Il tema sarà con ogni probabilità al vertice dell'agenda del summmit tra Trump e il presidente Moon Jae-in del 30 giugno.