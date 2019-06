Cambogia: crolla un edificio di 7 piani

(ANSA) - PHNOM PENH, 22 GIU - Tre operai sono morti nel crollo di un edificio di sette piani a Sihanoukville, città costiera della Cambogia. Lo riferiscono le autorità del posto precisando che altri 18 operai sono rimasti feriti. I soccorritori sono al lavoro per verificare che non ci siano persone intrappolate sotto le macerie. Al momento della tragedia, sul cantiere c'erano almeno 50 persone. Non sono ancora chiare le cause del crollo dell'edificio, avvenuto attorno alle 5 di mattina, che era di di proprietà cinese. Il ministro dell'Informazione, Khieu Kanharith, ha fatto sapere che gli operai morti sono tutti cambogiani.