Indonesia, 30 morti in un incendio

(ANSA) - GIACARTA, 21 GIU - Trenta persone sono morte in un vasto incendio scoppiato nella provincia di nord Sumatra, in Indonesia, in un edificio che ospitava, fra l'altro, una fabbrica di fiammiferi. Tra le vittime, ha fatto sapere un funzionario della protezione civile locale, anche tre bambini. I corpi di molte vittime erano carbonizzate al punto da risultare irriconoscibili. Immagini trasmesse dalla tv indonesiana hanno mostrato ciò che resta della struttura, quasi completamente distrutta con rottami metallici deformati per terra, il tetto in ferro annerito e divelto. La polizia indaga sulle cause dell'incendio, ancora non chiare.