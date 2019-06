Hong Kong: domani libero leader ombrelli

(ANSA) - PECHINO, 16 GIU - Joshua Wong, uno degli studenti leader del "movimento degli ombrelli" che per 79 giorni bloccò nel 2014 il centro di Kong Kong con una protesta pro-democrazia, sarà liberato domani dopo aver scontato i due mesi di reclusione la pena inflittagli per il ruolo avuto nelle manifestazioni.

Demosisto, il partito di cui è stato cofondatore, ha annunciato in una nota, secondo i media locali, che l'attivista di 22 anni uscirà domani dal carcere di Lai Chi Kok alle 10:30 locali (4:30 in Italia).