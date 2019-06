Hong Kong: domenica nuova manifestazione

(ANSA) - PECHINO, 13 GIU - I leader delle proteste di Hong Kong contro la legge sulle estradizioni in Cina ci riprovano e convocano per domenica una nuova manifestazione. "Lotteremo fino alla fine con la gente di Hong Kong", ha annunciato Jimmy Sham, del Civil Human Rights Front (Chrf), principale gruppo impegnato nelle proteste che ha richiesto le relative autorizzazioni per il nuovo evento. "Quando si ha di fronte ignoranza, disprezzo e soppressione, noi saremo ancora più forti, ci sarà soltanto più gente a Hong Kong", ha etto Sham, secondo i media locali.