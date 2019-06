Hong Kong: Lam non ritira la legge

(ANSA) - PECHINO, 12 GIU - La governatrice di Hong Kong Carrie Lam ha ribadito che la controversa legge sulle estradizioni in Cina non sarà ritirata, malgrado le violente proteste di oggi. In un messaggio video, Lam ha definito le manifestazioni "rivolte organizzate" sollecitando il ritorno alla calma. "Le azioni di rivolta che danneggiano una società pacifica, ignorando la legge e la disciplina, sono inaccettabili per qualsiasi società civilizzata", ha detto la governatrice.