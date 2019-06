Fujifilm ripropone rullino bianco e nero

A poco meno di un anno dallo stop alle vendite del rullino in bianco e nero, Fujifilm ci ripensa e decide di tornare sul mercato, già a partire da questo autunno. La progressiva rivalutazione del bianco e nero, spiega l'azienda giapponese, è sostenuta dalla tendenza vintage sperimentata sempre più di frequente dagli appassionati di fotografia sulle piattaforme digitali. Fujifilm ha inoltre detto di aver sperimentato un processo manifatturiero della pellicola più a buon mercato, in linea con la crescente domanda.

Lanciata nel 1936 dalla Fujifilm, la pellicola monocromatica diventò il prodotto di punta dell'azienda nipponica a cavallo degli anni '60. L'introduzione del colore, tuttavia, segnò l'inizio di una lenta decadenza con la domanda in calo fin del 20% negli anni recenti, prima della rivoluzione digitale.