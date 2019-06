Stupro in India, niente condanne a morte

(ANSA) - NEW DELHI, 10 GIU - Tre ergastoli e tre sentenze per cinque anni di carcere: sono le condanne comminate ai sei uomini giudicati questa mattina colpevoli dello stupro e dell'assassinio della piccola nomade di otto anni, rapita il 10 gennaio scorso a Kathua, in Kashmir, e brutalmente violentata fino alla morte. Lo scrive l'agenzia di stampa IANS. Almeno quattro dei condannati appartengono alle forze di polizia indiana: Sanji Ram, ritenuto la mente dell'aggressione, è un ufficiale dell'amministrazione, gli altri sono ufficiali, sia delle Forze Speciali e della Polizia Investigativa.