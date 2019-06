India:condanne per stupro,omicidio bimba

(ANSA) - SRINAGAR (India), 10 GIU - Un tribunale indiano ha giudicato colpevoli sei persone per lo stupro e l'uccisione di una bambina di otto anni, oltre che per occultamento di prove; la sentenza è attesa in giornata. I sei rischiano la pena di morte. La bambina apparteneva ad una comunità musulmana nomade e il caso aveva scatenato, fra l'altro, una nuova ondata di proteste nel Kashmir.

Il giudice Tejwinder Singh ha assolto un settimo accusato per mancanza di prove.

La bambina era stata stuprata e uccisa a gennaio dello scorso anno e il caso aveva particolarmente scosso l'opinione pubblica, inducendo anche il primo ministro indiano Narendra Modi ad intervenire con una ferma condanna, nonchè l'appello del segretario generale dell'Onu Antonio Guterres affinchè i responsabili fossero giudicati.