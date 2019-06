Tiananmen: Cina, 'vaniloquio di Pompeo'

(ANSA) - PECHINO, 4 GIU - La Cina ha replicato con durezza al segretario di Stato americano Mike Pompeo, accusato di "folle vaniloquio e di balbettio senza senso" per aver criticato lo stato dei diritti umani di Pechino in una dichiarazione diffusa alla vigilia del 30/mo anniversario della repressione delle proteste studentesche di piazza Tiananmen. La Cina, ha detto in conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, "protesta e denuncia l'intromissione in affari interni" attraverso un'azione che colpisce le relazioni bilaterali.