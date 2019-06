Ministro Moavero in visita a Tokyo

(ANSA) - TOKYO, 4 GIU - Giornata fitta di impegni per il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, a Tokyo in vista del Vertice G-20 di Osaka del 28-29 giugno. In tarda serata il responsabile della Farnesina ha incontrato il suo omologo giapponese, Taro Kono, "per saldare sempre di più l'amicizia profonda fra l'Italia e il Giappone, e le opportunità di collaborazione economica". Si è trattata della quinta occasione di incontro nell'ultimo anno per i due ministri degli Esteri, ha ricordato scherzosamente alla stampa Moavero, un elemento che nella geometria delle relazioni diplomatiche potrebbe definirli genuinamente degli amici stretti. "Abbiamo un importante scambio commerciale e bilaterale, e adesso siamo anche legati dall'accordo di libero scambio stipulato dall'Europa e il Giappone", ha detto Moavero, ribadendo il rapporto di amicizia solida tra le due nazioni, che si fonda su radici profonde e che guarda all'attualità con davanti opportunità importanti e sinergie evidenti.