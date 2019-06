Cina mette in guardia su turismo in Usa

(ANSA) - PECHINO, 4 GIU - La Cina ha messo in guardia i connazionali intenzionati a viaggiare negli Stati Uniti, invitandoli a "valutare i rischi" nel recarsi per turismo negli Usa a causa della criminalità, dello scontro sul commercio in corso e di altre tensioni: lo ha comunicato il ministero del Turismo. Il ministero degli Esteri, inoltre, ha lamentato una stretta sull'applicazione delle leggi tali da comportare un eccesso di "controlli e vessazioni a carico dei cittadini cinesi negli Stati Uniti".