Usa, Pyongyang resta una grande minaccia

(ANSA) - PECHINO, 1 GIU - Gli Usa ritengono che la Corea del Nord "rimanga una straordinaria minaccia", mantenendo l'impegno per gli sforzi sulla denuclearizzazione della penisola coreana.

Il Nord, ha detto il capo del Pentagono Patrick Shanahan, parlando allo Shangri-La Dialogue di Singapore, "s'è avvicinato al punto in cui potrebbe raggiungere in modo credibile gli alleati regionali, il territorio degli Stati Uniti e le nostre forze schierate più avanzate". Shanahan ha riconosciuto alla Cina la cooperazione nel far rispettare le sanzioni Onu contro Pyongyang.