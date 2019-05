Un bimbo su 8 vive meglio di 20 anni fa

(ANSA) - NEW YORK, 28 MAG - Almeno 280 milioni di bambini - uno su 8 - vivono meglio oggi che in qualsiasi momento degli ultimi vent'anni. Lo rivela un nuovo rapporto di Save the Children, secondo cui dal 2000 le condizioni per i piccoli sono migliorate in 173 su 176 dei Paesi analizzati (tranne Siria, Venezuela, Trinidad e Tobago).

Singapore guida la classifica come il paese che protegge meglio i bambini, seguito da Svezia, Finlandia, Norvegia, Slovenia, Germania, Irlanda, Italia, Corea del Sud e Belgio. Gli Usa sono al 36/o posto. I maggiori progressi tuttavia sono stati registrati in alcuni dei Paesi più poveri del mondo, con la Sierra Leone in testa, seguita da Ruanda, Etiopia e Niger.

Mentre quelli in cui l'infanzia è più a rischio sono Centrafrica, Niger e Chad.