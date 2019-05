Trump a Tokyo, cena tra coppie con wagyu

(ANSA) - TOKYO, 26 MAG - Dopo la partita di golf in mattinata, e la consegna del trofeo personalizzato al gran torneo di sumo nel pomeriggio, prosegue il trattamento da vip per Donald Trump, in Giappone, prima della visita all'Imperatore Naruhito, prevista per lunedì, e il banchetto ufficiale in suo onore. Nella serata di domenica Trump e la consorte Melania sono stati ospiti del premier Shinzo Abe e la moglie Akie in un ristorante 'robatayaki', una cucina mista di carne, pesce e verdure cotte al barbecue. Con l'immancabile raduno di telecamere al seguito, nel quartiere occidentale di Roppongi - blindato per l'occasione per allontanare i curiosi, il presidente Usa ha detto di aver parlato con Abe di "commercio e apparati militari, e diverse altre cose", descrivendo la giornata come "molto produttiva", e ribadendo la sua fiducia sul proseguimento prolifico della visita. Abe ha definito Trump "molto competitivo sul campo da golf, al pari di quando parla di affari".