India: 10 ore per contare le schede

(ANSA) - NEW DELHI, 22 MAG - Sei settimane per votare, un giorno nemmeno per contare. Scatterà domani mattina, alle otto, in tutte le 542 circoscrizioni elettorali dell'India l'ora zero dell'elefantiaco processo delle elezioni generali per il rinnovo del Parlamento: il conteggio finale. "Di solito concludiamo tutto in otto ore", dice all'ANSA Sudeep Jain, supervisore della commissione Elettorale centrale, a Delhi. "Domani potrà essere necessario più tempo perché, per la prima volta, per decisione della Corte Suprema, una percentuale dei voti espressi con le macchine elettroniche Evm dovrà essere verificata controllando le Vvpat, le ricevute stampate: lo faremo in cinque seggi, scelti a caso, per ciascuna circoscrizione". I seggi allestiti in tutto il paese per le sette giornate di voto sono stati un milione 300 mila: con un'altra delle sue strabilianti, e rare, prove di efficienza, l'India domani conterà i voti di altrettante macchine Evm in poco più di otto, massimo dieci ore.