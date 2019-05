Air China e Southern a Boeing,indennizzi

(ANSA) - PECHINO, 22 MAG - Air China e China Southern Airlines chiedono le "necessarie compensazioni" alla Boeing per la messa a terra forzata dei 737 Max, i modelli coinvolti negli incidenti in Etiopia e in Indonesia costati la vita a 346 persone. Le due compagnie si aggiungono al terzo principale vettore statale di Pechino, China Eastern, sul fronte degli indennizzi. I vettori cinesi erano stati i primi a decidere a marzo lo stop dei voli per i timori sulla sicurezza dei 737 Max.