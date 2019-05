Iran: Giappone preoccupato per tensioni

(ANSA) - TOKYO, 16 MAG - Preoccupazione per l'inasprirsi della crisi diplomatica nel Golfo Persico è stata espressa dal premier giapponese Shinzo Abe nell'incontro di oggi a Tokyo con il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif. Da parte sua, il responsabile della diplomazia di Teheran ha ribadito i rapporti di amicizia e cooperazione tra i due Paesi, affermando che il suo Paese non sarà il responsabile di un'eventuale escalation delle tensioni nell'area.

L'Iran ha comunque sottolineato, è determinato a difendersi e rispondere a ogni tipo di aggressione.

Nel corso dell'incontro è stato discusso anche l'accordo sul nucleare firmato nel 2015, e la possibilità per la comunità internazionale di mantenerlo in vigore.

La visita di tre giorni nella capitale nipponica è stata organizzata per tentare di raccogliere frettolosamente consensi da parte dei Paesi considerati amici, alla luce delle tensioni con gli Stati Uniti.