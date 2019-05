Cina: arresto formale per i due canadesi

(ANSA) - PECHINO, 16 MAG - La Cina ha "formalmente arrestato" i canadesi Michael Kovrig e Michael Spavor: lo ha confermato, in merito ad anticipazioni di stampa, il portavoce del ministero degli Esteri, Lu Kang, dicendo che tutto è stato effettuato "di recente" e nel rispetto delle leggi. All'ex diplomatico Kovrig è contestata la raccolta di segreti di Stato e a Spavor furto di segreti e la loro diffusione illegale all'estero. I due sono stati fermati dai servizi segreti cinesi a dicembre in una mossa vista come ritorsione per l'arresto a Vancouver di Lady Huawei.