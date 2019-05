Cina, abusi da Usa su caso Huawei

(ANSA) - PECHINO, 16 MAG - La Cina "si oppone con forza alla imposizione unilaterale di sanzioni": il portavoce del ministero del Commercio Gao Feng, in merito alle ultime restrizioni Usa contro Huawei per motivi legati alla sicurezza nazionale, ha detto che gli Stati Uniti dovrebbero evitare di peggiorare ulteriormente le relazioni bilaterali. "La Cina ha enfatizzato molte volte che il concetto di sicurezza nazionale non dovrebbe essere abusato e non dovrebbe essere utilizzato come uno strumento per il protezionismo commerciale", ha aggiunto Gao.