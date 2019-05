Dazi:Cina,rapporti siano stabili con Usa

(ANSA) - PECHINO, 10 MAG - Rapporti "stabili e in salute" tra Usa e Cina "sono nell'interesse di tutti": a poche ore dalla operatività dei nuovi dazi americani sull'import di beni 'Made in China' per 200 miliardi di dollari, il portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang ha auspicato che le parti "lavorino insieme per costruire una relazione bilaterale di coordinamento, cooperazione e stabilità.

A tal proposito, speriamo che gli Usa possano incontrarci a metà strada", ha aggiunto Geng, quando a Washington si terrà oggi un nuovo round negoziale sul commercio.