Iran: Cina, accordo nucleare va attuato

(ANSA) - PECHINO, 8 MAG - L'accordo sul nucleare dell'Iran siglato nel 2015 deve essere confermato e pienamente attuato. E' la posizione della Cina espressa dal portavoce del ministero degli Esteri Geng Shuang, secondo cui "tutte le parti coinvolte hanno la responsabilità perché questo accada". Il presidente iraniano Hassan Rohani ha detto che l'arricchimento dell'uranio ripartirà se entro 60 giorni i restanti partner del Piano comprensivo di azione (Jcpoa) non accetteranno di soddisfare le sue richieste in ambito petrolifero e bancario in risposta alle sanzioni Usa.