India,operai asfissiati in fossa settica

(ANSA) - NEW DELHI, 8 MAG - Due operai sono morti per asfissia e altri tre lottano in gravi condizioni in ospedale, dopo che, ieri sera, a Delhi, il proprietario di un edificio in costruzione e il loro datore di lavoro li hanno forzati ad immergersi in una fossa settica per pulirla, senza alcuna protezione. Lo scrive il quotidiano The Hindu: questa pratica è stata vietata in India dal 2013, ed è punita con pene severe; ma molti imprenditori continuano a costringere gli operai, assunti a giornata, a compierla. I cinque lavoratori asfissiati appartengono tutti alla stessa famiglia, che vive in uno slum, e lavoravano da alcune settimane nel cantiere: un loro parente ha raccontato che, in un primo momento si erano rifiutati di immergersi nella fossa, non essendo stati istruiti su come farlo; ma il padrone li ha minacciati dicendo che avrebbe decurtato dal salario tre giornate di lavoro in caso di rifiuto.