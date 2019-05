Dazi: Cina, delegazione negli Usa

(ANSA) - PECHINO, 6 MAG - La delegazione cinese "si sta preparando per andare negli Usa" per il nuovo round negoziale sul commercio dell'8 maggio, come da programma: rompendo il silenzio seguito all'inattesa minaccia di dazi al 25% sull'import di 200 miliardi di dollari "made in China" annunciata ieri da Donald Trump, il portavoce del ministero degli Esteri, Geng Shuang, ha aggiunto di sperare che "Usa e Cina possano trovare una soluzione a metà strada".