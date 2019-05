India: ciclone Fani perde forza

(ANSA) - NEW DELHI, 3 MAG - Il ciclone Fani sta lentamente perdendo forza dopo essersi abbattuto questa mattina sulla città di Puri, nello Stato di Odisha: lo ha reso noto il Dipartimento Meterologico indiano.

Le autorità aeroportuali del Paese, intanto, hanno annunciato che l'aeroporto di Calcutta verrà chiuso nel pomeriggio, in previsione dell'arrivo del ciclone che ora viaggia ad una velocità di 175 km orari in direzione nordest.