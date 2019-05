India: scimmia ruba incasso casello

(ANSA) - NEW DELHI, 2 MAG - Un originale furto con destrezza quello di poche ore fa in un casello autostradale del distretto di Kanpur, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh. Una scimmia è sbucata dal finestrino di un'auto ferma per pagare il pedaggio, è saltata sul banco del casellante e, dopo averlo spaventato, si è impadronita dell'incasso del giorno, 5 mila rupie, circa 60 euro. La scimmia si è poi rituffata nell'auto, che è ripartita di corsa. Lo scrive l'agenzia di stampa Ians, che aggiunge che l'intera scena è stata filmata dalle telecamere del casello. Il manager della stazione di pedaggio, Manoj Sharma, ha raccontato che vari furti con le stesse modalità sono già avvenuti negli ultimi sei mesi: "La scimmia deve essere stata addestrata per rubare", ha detto. "Abbiamo registrato il numero di targa e fatto denuncia alla polizia".