Film su Elvis sarà girato in Australia

(ANSA) - SYDNEY, 2 MAG - Sarà girato nella Gold Coast del Queensland in Australia il film sulla vita di Elvis Presley, affidato alla regia di Baz Luhrmann, noto per film come Romeo and Juliet, The Great Gatsby, Moulin Rouge e Australia. La produzione sarà basata negli studi di Village Roadshow con inizio entro fine anno, riferisce la radio nazionale australiana Abc.

Il vincitore di due Oscar Tom Hanks ha già firmato per il ruolo del manager di Elvis, Colonnello Tom Parker, mentre è in corso una ricerca globale per l'attore che dovrà interpretare The King.

Luhrmann si è dichiarato entusiasta di tornare a girare in Queensland, che ha descritto come "un ambiente creativo propizio per realizzare questo film", mentre la premier del Queensland Annastacia Palaszcuk ha detto in parlamento che la produzione potrà creare 900 posti di lavoro locali fra produzione dei set, design dei costumi e approvvigionamento.