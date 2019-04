Ultimo discorso Akihito, grazie a popolo

(ANSA) - TOKYO, 30 APR - Cerimonia, oggi, per l' abdicazione dell'Imperatore giapponese Akihito, al palazzo imperiale di Tokyo, prima della successione prevista per domani del Principe della corona, Naruhito. "Ringrazio sentitamente il popolo giapponese per il supporto, e mi auguro che la nuova era sia stabile e foriera di buone notizie", ha detto Akihito durante il breve messaggio al termine dell'ultima apparizione pubblica del suo regno trentennale. L'imperatore uscente e la consorte Michiko hanno poi lasciato il palazzo imperiale subito dopo il rito per spostarsi in una residenza temporanea, prima di stabilirsi nell'edificio di Togu, nel quartiere centrale di Akasaka a Tokyo, attualmente l'abitazione del principe della corona Naruhito. Il luogo verrà rinominato Sento Imperial Palace, ed è lo stesso dove i figli di Akihito sono cresciuti quando l'attuale sovrano era principe della corona. Akihito - che coltiva ancora l'hobby della biologia, si recherà di tanto in tanto al palazzo imperiale per continuare la ricerca marina.