Cina, pena capitale a canadese per droga

(ANSA) - PECHINO, 30 APR - Un cittadino canadese, il secondo in meno 4 mesi, è stato condannato a morte per la produzione e il traffico di circa 63,8 kg di metanfetamine e altre droghe: si tratta di Fan Wei, di origine cinese, che è stato riconosciuto colpevole dall'Intermediate People's Court di Jiangmen, nel Guangdong. La mossa cade nel mezzo delle tensioni tra Ottawa e Pechino per l'arresto a Vancouver dell'1 dicembre, su richiesta Usa, di Meng Wanzhou, direttore finanziario di Huawei, per le accuse di aver violato le sanzioni americane a carico dell'Iran.I condannati, secondo i media locali, sarebbero almeno 11, di cui almeno sei stranieri: oltre al canadese, un americano e quattro messicani, condannati all' ergastolo con sospensione della pena di due anni.