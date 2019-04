Via della Seta,Svizzera firma memorandum

(ANSA) - PECHINO, 29 APR - Anche la Svizzera aderisce alla "Belt and Road Initiative", la nuova Via della Seta: la firma è maturata nel bilaterale tenuto oggi a Pechino dai presidenti della Confederazione Ueli Maurer e da quello cinese Xi Jinping.

Secondo quanto riferito dal governo di Berna, le parti hanno siglato un memorandum d'intesa incentrato sulla finanza e sull' economia nel contesto della nuova Via della Seta con l'obiettivo di sviluppare la cooperazione bilaterale in materia di commercio, investimenti e finanziamento di progetti in Paesi terzi situati lungo le vie della Bri, terrestre e marittima.

La cooperazione, si legge in una nota, si articolerà seguendo cinque linee primarie: capitale privato per progetti privati, gestione sostenibile del debito, considerazione dell'impatto sociale, criteri di protezione ambientale e trasparenza. Il memorandum comprende "un catalogo di principi conformi alle norme internazionali" e alla legislazione dei Paesi interessati e in sintonia con gli obiettivi delle Nazioni Unite.