Sri Lanka, Isis: 3 dei nostri nel blitz

(ANSA) - AMPARA (SRI LANKA), 28 APR - L'Isis ha rivendicato la presenza di tre dei suoi miliziani tra le persone morte venerdì sera in una sparatoria con la polizia nell'est dello Sri Lanka.

In una dichiarazione pubblicata domenica scorsa dall'agenzia di stampa Aamaq, sono stati resi noti i nomi di battaglia di Abu Hammad, Abu Sufyan e Abu al-Qaqa. Si spiega che i tre hanno aperto il fuoco con armi automatiche e "dopo aver esaurito le loro munizioni si sono fatti esplodere con le loro cinture esplosive".

L'Isis afferma anche che i loro miliziani avrebbero ucciso 17 "miscredenti" nell'attacco, cosa che però non risulta vera.