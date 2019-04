Sri Lanka:trovati esplosivo e vesti Isis

(ANSA) - ROMA, 26 APR - I militari dello Sri Lanka ha sequestrato materiale per produrre bombe durante un'operazione nell'est del paese, nell'ambito delle ricerche di sospetti legati agli attentati di Pasqua. Lo riferisce la Cnn, specificando che in un edificio di Samanthurai sono state trovate 150 barre di gelatina esplosiva e centomila cuscinetti a sfera, da utilizzare probabilmente nelle bombe, e poi ancora uniformi dell'Isis, bandiere, un drone per le foto.