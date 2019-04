Corea del Nord, Putin a Kim: sostengo gli sforzi per migliorare i rapporti con gli Usa

La Russia sostiene e apprezza gli sforzi del leader nordcoreano Kim Jong-un per cercare di migliorare i rapporti con gli Stati Uniti: lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin rivolgendosi a Kim all'inizio del vertice tra i due a Vladivostok, in Russia. Secondo Putin, la visita di Kim servirà a Mosca e Pyongyang per capire come trovare una soluzione alla questione nucleare nordcoreana e per sviluppare i rapporti bilaterali.



La visita di Kim Jong-un a Vladivostok potrà aiutare a trovare una soluzione alla questione coreana: lo ha detto Vladimir Putin aprendo il vertice con il leader nordcoreano all'università dell'Estremo Oriente di Vladivostok. "Sono convinto - ha affermato il presidente russo - che la sua visita oggi in Russia contribuirà allo sviluppo dei rapporti bilaterali, aiuterà a ottenere una migliore comprensione dei possibili modi per risolvere la situazione nella penisola coreana, per vedere cosa si può fare assieme, cosa può fare la Russia per sostenere i processi attualmente in corso".



"La situazione nella penisola coreana è di grande interesse per l'intera comunità internazionale. Spero che i nostri colloqui diverranno un importante evento per valutare assieme la situazione e scambiare opinioni". Lo ha detto il leader nordcoreano Kim Jong-un all'inizio del vertice col presidente russo Vladimir Putin a Vladivostok, nell'estremo oriente russo. Lo riporta la Tass. "Mi auguro - ha dichiarato inoltre Kim - che il nostro incontro, signor presidente, sia utile per approfondire e sviluppare le relazioni tradizionalmente amichevoli e ben radicate tra la Corea del Nord e la Russia".



Il presidente russo Vladimir Putin e il leader nordcoreano Kim Jong-un si sono stretti la mano all'inizio del loro incontro a Vladivostok, in Russia. Al centro dei colloqui si prevede che ci sia la questione nucleare nordcoreana.