Confermati 33 anni a Nasrin Sotoudeh

(ANSA) - TEHERAN, 23 APR - La condanna a 33 anni di carcere dell'avvocata iraniana per i diritti umani Nasrin Sotoudeh è stata confermata in via definitiva perché l'attivista non farà appello contro la sentenza. Lo ha detto all'agenzia ufficiale Irna il marito, Reza Khandan, precisando che la pena da scontare sarà solo quella per il reato ritenuto più grave, pari a 12 anni.