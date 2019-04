Indonesia oggi al voto per il presidente

(ANSA) - GIACARTA, 17 APR - Hanno preso il via stamani in Indonesia le operazioni di voto per le elezioni presidenziali e legislative.

Circa 193 milioni le persone chiamate alle urne per decidere chi guiderà la nazione a maggioranza musulmana più popolosa del mondo. La corsa presidenziale è tra l'uscente Joko Widodo e il generale Prabowo Subianto, con i sondaggi che danno il primo in netto vantaggio.