Sparatoria a Melbourne, 4 feriti

(ANSA) - ROMA, 14 APR - Diverse persone, almeno quattro, sono state ferite in una sparatoria davanti ad un locale notturno di Melbourne, in Australia. Due di queste sarebbero in condizioni critiche. Il fatto è avvenuto davanti al night club Love Machin.

Testimoni hanno riferito che qualcuno ha aperto il fuoco da un'auto che passava davanti al locale, poi risultata rubata. Le persone all'interno del locale non si sarebbero accorte di nulla e non vi sono state scene di panico. La polizia ritiene che la 'stesa' possa essere opera di una banda di motociclisti che avevano cercato di estorcere denaro al proprietario del locale.

Negli ultimi tempi la città australiana è stata teatro di diverse sparatorie legate alla criminalità comune, con cinque uccisi in meno di due settimane.