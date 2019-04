Pakistan: bomba al mercato, 16 morti

Una bomba è esplosa in un affollato mercato all'aperto di Quetta, nella parte sud occidentale del Pakistan, uccidendo almeno 16 persone e ferendone una trentina.

Lo ha riferito la polizia. La polizia ha riferito che l'esplosione si è verificata vicino ad un'area residenziale dove vive la maggioranza sciita. Ambulanze stanno trasportando i feriti in diversi ospedali. Nessun gruppo ha finora rivendicato l'attentato ma azioni simili sono state in passato attribuite a gruppi estremisti clandestini sunniti.

Quetta è la capitale della provincia del Belucistan, attraversata non solo da conflitti tra sciiti e sunniti ma anche da una fronda di separatisti che chiede una maggiore autonomia e di poter ottenere una parte maggiore nella distribuzione di petrolio e gas di cui la regione è ricca.