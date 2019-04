Dalai Lama, 'mi sento quasi normale'

Il Dalai Lama, che nei giorni scorsi era stato ricoverato per un'infezione polmonare, è stato dimesso dall'ospedale di New Delhi, dichiarando all'uscita di sentirsi "normale, quasi normale", ma con l'apparenza debole e pallido. L'83/enne leader spirituale tibetano era stato ricoverato martedì dopo essersi presentato nella capitale indiana per un controllo medico. Ora si attende che a giorni ritorni al suo palazzo a Dharmsala, nel nord-ovest dell'India, dove vive in esilio dal 1959.