India a youtube, rimuovete PewDiePie

(ANSA) - NEW DELHI, 11 APR - L'Alta Corte di Delhi ha chiesto oggi alla piattaforma Youtube di rimuovere entro due settimane due video della star svedese PewDiePie. I due brani ritenuti dalla Corte altamente offensivi sono Diss Track/Bitch Lasagna e Congratulations, nelle quali il rapper Arvid Ulf Kjelberg, lo youtuber con più iscritti al mondo, inciterebbe con le sue parole e con giudizi razzisti all'odio contro la comunità indiana. La denuncia all'Alta Corte di Delhi è stata fatta dalla Super Cassettes, l'editore musicale indiano delle TSeries, oggi in cima alla classifica dei canali di Youtube in India. L'editore accusa il rapper di avere scritto testi volutamente provocatori per riguadagnate la posizione perduta, dopo essere stato scalzato dalle T-Series.