Dazi: Xi, sostanziali progressi con Usa

(ANSA) - NEW YORK, 5 APR - Sostanziali progressi sono stati fatti nelle trattative con gli Stati Uniti in tema di scambi commerciali. Lo afferma il presidente cinese Xi Jinping secondo quanto riportato dai media americani.

Xi ha chiesto una "rapida conclusione dei negoziati sul testo di accordo" sul commercio e ha rimarcato - riferisce l'agenzia Nuova Cina - che è necessaria "una strategica leadership" per un sano e stabile sviluppo delle relazioni tra i due Paesi.