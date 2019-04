Cina: l'Ue è un partner strategico

(ANSA) - PECHINO, 3 APR - La Cina non ha alcuna intenzione di dividere l'Ue, né ha le capacità per farlo, considerandola invece un partner strategico: il viceministro degli Esteri Wang Chao ha rimarcato più volte la posizione di Pechino sul tema durante il briefing con i media sull'imminente missione in Europa del premier Li Keqiang. Li sarà il 9 aprile a Bruxelles per il summit Cina-Ue dei leader, trasferendosi subito dopo in visita ufficiale di tre giorni in Croazia, dove prenderà parte al vertice dei Paesi dell'Europa centrale, orientale e dei Balcani (noto come 16+1).

Tra i 16 Paesi, sono 11 quelli che fanno parte dell'Unione europea.

"Il 16+1 è una piattaforma basata su una cooperazione equa e di reciproco beneficio e porterà reali effetti positivi alla Cina e ai Paesi dell'Europa centrale", ha affermato Wang, ricordando l'importanza data da Pechino all'Ue come "partner strategico globale".