Nuova Zelanda:killer verso altro attacco

(ANSA) - CHRISTCHURCH, 20 MAR - L'autore della strage di venerdì scorso nelle due moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, aveva pianificato un altro attacco: lo ha detto il capo della polizia, Mike Bush. Secondo la polizia, il killer - Brenton Tarrant - si stava recando sul luogo del terzo previsto attentato quando è stato arrestato. La polizia pensa di sapere quale fosse il terzo obiettivo del terrorista, ma Bush ha preferito non fornire ulteriori dettagli perche' l'inchiesta è ancora in corso.