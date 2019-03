Cina, in Italia dibattito inevitabile

(ANSA) - PECHINO, 20 MAR - Nel "processo di sviluppo della nuova Via della Seta, è inevitabile si possano incontrare alcune incomprensioni e anche dubbi": il viceministro degli Esteri cinese Wang Chao parla del dibattito in Italia sull'adesione al progetto di Pechino. "Ma i fatti parleranno sempre più forte delle parole - rileva alla vigilia della partenza del presidente Xi Jinping in Italia, Monaco e Francia -. Un accordo tra Cina e Italia sarebbe di beneficio per lo sviluppo economico di entrambi e se questo aiuterà a promuovere il commercio dell'Italia, io penso assolutamente di sì".