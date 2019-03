India: 12enne violentata e decapitata

(ANSA) - NEW DELHI, 19 MAR - Tre fratelli e uno zio di una ragazzina di 12 anni sono stati arrestati in India con l'accusa di averla violentata, strangolata e decapitata. Lo riferisce l'Hindustan Times. I fatti sono avvenuti nel distretto di Sagar.

nello stato del Madhya Pradesh. Anche una zia della vittima è finita in manette con l'accusa di avere aveva tentato di depistare gli inquirenti accusando del crimine un vicino di casa.