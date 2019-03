Giappone: 195 capi stato a incoronazione

(ANSA) - TOKYO, 19 MAR - Saranno almeno 195 i capi di stato ed esponenti politici delle nazioni del mondo presenti alla cerimonia di incoronazione del nuovo imperatore del Giappone, il prossimo ottobre. La decisione è stata resa nota dalla commissione istituita dal governo di Tokyo, per delineare il programma stabilito della successione imperiale. Il comitato aveva già deciso sulle procedure per l'abdicazione dell'attuale monarca Akihito, prevista il 30 aprile, e l'ascensione al trono del principe della corona Naruhito, il giorno successivo. Il primo maggio, inoltre, nel corso delle cerimonie verrà eseguito il passaggio delle insegne reali e i sigilli della famiglia imperiale. Il 22 ottobre i leader di quasi 200 paesi al mondo saranno invitati al 'Sokuirei-Seiden-no-gi', il rito in cui il nuovo imperatore annuncerà l'incoronazione al popolo giapponese e al mondo intero. Gli ospiti prenderanno parte a un banchetto di Corte che avrà una durata di quattro giorni.